Трое пьяных мужчин утонули в Дону, перевернувшись в лодке

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту утопления троих мужчин в реке Дон в городе Азов Ростовской области.

Инцидент произошел 14 октября. По данным СК РФ, погибшим было от 25 до 35 лет. Сообщается, что перед тем, как сесть в весельную лодку, мужчины злоупотребили спиртными напитками. Отойдя от берега до середины реки, лодка перевернулась. Заметив с причала, что люди оказались в воде, очевидцы происшествия сбросили на воду шлюпку, однако помочь утопающим уже не успели.

Тела погибших обнаружили около причальной стены коммерческой организации. СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего, и также личности погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.