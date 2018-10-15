Массовая авария с участием пассажирского автобуса произошла под Тверью

Семь человек госпитализированы в результате ДТП с пассажирским автобусом в Тверской области. Авария произошла в ночь на понедельник в Западнодвинском в районе населенного пункта Дуброво, сообщает местное управление МЧС.

По данным ведомства, столкнулись пассажирский автобус, нескольких грузовых и легковых автомобилей.

«15 октября 2018 года в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о ДТП в Западнодвинском районе, 359 км трассы М-9 в районе н.п. Дуброво… Произошло столкновение пассажирского автобуса по касательной с грузовым автомобилем. Причина дорожного происшествия устанавливается. Есть пострадавшие: в пассажирском автобусе пострадал водитель», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

В результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей, семи из них потребовалась госпитализация.