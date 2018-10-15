Мяхар снялся с выборов главы Хакасии

Кандидат от Партии роста Александр Мяхар сообщил журналистам о принятом решении снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. По его словам, жители региона имеют право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя Хакасии.

«Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея», - заявил экс-кандидат.

В связи с этим он снимает свою кандидатуру и отзывает из суда иск о снятии кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Теперь второй тур выборов главы Хакасии состоится 11 ноября.

«Выборы будут назначены на 11 ноября по одной кандидатуре Коновалова», - пояснил член Центризбиркома России Евгений Шевченко ТАСС.

Для победы кандидат должен будет получить более 50% голосов пришедших на выборы избирателей.