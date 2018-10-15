Аномальное тепло пришло в Москву надолго

В понедельник столичный регион будет находиться во власти антициклона, по периферии которого в столичный регион поступают очень теплые воздушные массы со Средиземного моря. Такая тенденция приведет к рекордно высокой температуре воздуха в Москве и Подмосковье. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала ведущий специалист центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

«Температурный режим ожидается аномально высоким и значения температуры будут соответствовать маю. Не исключено, что будет обновлен рекорд максимальной температуры 25-летней давности. 15 октября 1993 года в нашем городе была зафиксирована температура +19 градусов выше ноля», - рассказала «Звезде» Елена Волосюк.

В понедельник, по прогнозу синоптиков, при малооблачной погоде воздух может прогреться до +18-20 градусов. В Подмосковье – до +16-21 градуса. Ветер при этом ожидается западный, со скоростью 1-6 метров в секунду. Давление составит 755 мм ртутного столба. Такая погода, по прогнозам погодного центра, может продержаться в столичном регионе до выходных.