Памятник погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Иркутской области

В городе Черемхово Иркутской области открыли монумент в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.

Памятник установлен в городской роще и представляет собой взмывающий в небо самолет, опорой которого является российский флаг. С инициативой создать монумент выступили студенты Черемховского горнотехнического колледжа им. М. Щадова. Администрация города инициативу поддержала.

Роман Филипов погиб в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Его Су-25 был подбит террористами, майор катапультировался и до последней секунды вел бой с боевиками с помощью личного оружия. Когда террористы приблизились, Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Указом президента России майору посмертно присвоено звание Героя России.