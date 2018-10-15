Иордания и Сирия открывают движение по главному пограничному переходу

Иордания и Сирия сегодня открывают автодвижение по главному между странами пограничному переходу «Насиб». Именно он является транзитным окном для грузов из средиземноморских портов через Иорданию.

Сейчас полным ходом идут работы, чтобы восстановить и железнодорожное сообщение. Каждый день ремонтные бригады с сирийской стороны очищают пути и заново укладывают рельсы на поврежденных участках.

Восстанавливать дорогу приходится практически вручную. Специальной техники для укладки рельсов нет. Пока удалось открыть только 20-километровый участок.

В ближайших планах открыть все южное направление до границы с Иорданией. Товарооборот между двумя странами раньше достигал 2 миллиардов долларов год. Проект восстановления современной железнодорожной инфраструктуры уже готов. Помочь в его реализации обещают и российские компании.

Как сообщил генеральный директор транспортного оператора «Сирийская хиджазская железная дорога» Хасанен Али, российские и сирийские специалисты планируют обсудить совместное восстановление железных дорог САР до конца октября. Пока что налажена отправка поездов из Дамаска в пригороды и некоторые станции соседней провинции Дераа.