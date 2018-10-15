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«Это позор» - в Госдуме раскритиковали идею комедии о блокадном Ленинграде

Валентина Пескова
07:20 15.10.2018
С предложением снять черную комедию о блокаде Ленинграда выступил режиссер Алексей Красовский.
«Это позор» - в Госдуме раскритиковали идею комедии о блокадном Ленинграде
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Идея режиссера Алексея Красовского, предложившего снять черную комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде, не нашла поддержки в Госдуме. «Позором» и «кощунством» назвал предложение Красовского депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.

«Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему - уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда - это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города», - цитирует Боярского РИА Новости.

Алексей Красовский, известный по фильму «Коллектор», уже объявил сбор средств на свою картину на краудфандиговой платформе Planeta.ru. Согласно аннотации, сюжет фильма строится на том, что в загородном доме Воскресенских, живущих «на особом положении», собираются шесть человек и курица, которую некому приготовить. Раньше этим занималась кухарка, но ее у Воскресенских накануне забрали. Кроме того, младший сын привел голодную девушку, а старшая дочь - незнакомого мужчину, за которого собирается замуж. До Нового года остались считанные минуты, а количество проблем растет снежным комом.

На данный момент на съемки фильма собрано 127.077 рублей из необходимых полуторамиллиона.

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