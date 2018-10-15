Адвокат Кокорина заявил о его непричастности к избиению водителя

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, арестованный за драку в московском кафе, не избивал Виталия Соловчука, водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а пытался остановить драку. Об этом заявил адвокат футболиста Олег Попов.

Говоря о непричастности Кокорина к драке, адвокат ссылался на видеозапись, на кадрах которой видно, как футболист, по его словам, пытается разнять конфликтующих.

«Саша Кокорин все это время пытался со своей стороны разнять конфликтующие стороны и пытался остановить вот этот весь процесс», — сказал Попов в эфире «Первого канала».

Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева обвиняют в избиении водителя Ушаковой, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Драка произошла в центре Москвы, Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица.

В четверг Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для российского футболиста Павла Мамаева по делу о хулиганстве. Суд также принял решение арестовать на два месяца другого участника скандального инцидента, футболиста Александра Кокорина. Мера пресечения была избрана и для его брата Кирилла.