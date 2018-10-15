Трамп рассказал, в чем Китай опаснее России

Дональд Трамп заявил о вмешательстве Китая в выборы президента США в 2016 году, что является большей угрозой, чем якобы «вмешательство» в тот же процесс со стороны России. Такое мнение президент Соединенных Штатов высказал в интервью телеканалу CBS в программе «60 минут».

«Россия вмешалась, но я думаю, что Китай тоже вмешался. Я полагаю, что Китай – это еще более серьезная проблема», - заявил Трамп.

В сентябре точно такое же мнение высказал вице-президент США Майк Пенс. По его словам, «действия» России в отношении США «меркнут на фоне того, что делает Китай». Кроме того, Пенс также обвинил Пекин во вмешательстве в промежуточные выборы США в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.