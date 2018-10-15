«Неужели мы настолько слепые» - в Раде ответили на версию о причастности РФ к взрывам под Черниговом

Попытки обвинить Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Черниговской области позорит честь украинской службы безопасности, так как напрямую говорит о том, что она не справилась. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал политик, депутат Верховной рады и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подозревает Москву в причастности к произошедшему.

«Неужели мы настолько не верим сами себе, настолько себя неуважаем, чтобы каждый раз сказать, что мы слепые, глухие, что в стране ни один человек не смог увидеть эти беспилотники, что все службы не могли поймать ни одного диверсанта и даже следов их найти?», - приводит слова политика РИА Новости.

Также парламентарий раскритиковал в своем выступлении статью «оплота майданной журналистики», который также заявлял, что к инциденту в Ичне якобы причастна Москва.

Во вторник на одном из крупнейших на Украине арсенале прогремел взрыв, после которого начался пожар. Минобороны Укрианы сообщило, что на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, в том числе 43 тысячи тонн — боеспособных.