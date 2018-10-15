Более 110 тысяч человек отравились питьевой водой в Ираке

В результате отравления некачественной питьевой водой в иракской провинции Басра пострадало до 111 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на данные, предоставленные директором офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в городе Басра Махди ат-Тамими.

Ранее местная пресса сообщала о 95 тысячах пострадавших, в их число входит посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа. Также зафиксированы отравления среди школьников.

Катастрофе предшествовала острая проблема нехватки воды и перебои с поставками электроэнергии населению, с которыми Басра столкнулась еще в августе. Все это вылилось в акции протеста недовольных жителей в начале сентября. Тогда в результате столкновений с полицией погибло не менее десяти человек.