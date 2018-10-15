Части ступеней потерпевшего крушение «Союза» доставили на завод «Прогресс»

Части всех ступеней космического корабля «Союз», потерпевшего аварию во время пуска с Байконура в прошлый четверг, доставлены на самарское предприятие «Прогресс». Именно там произвели ракету-носитель.

Специалисты должны изучить фрагменты и сделать свое заключение о причинах первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике. В распоряжении экспертов есть данные телеметрии и видеорегистратора, который был установлен на ракете.

На репутацию «Союзов» нештатная ситуация не повлияла. Глава американского космического агентства NASA сказал, что уверен в их безопасности и надежности.

Брайденстайн отметил, что данная авария никак не повлияет на дальнейшее сотрудничество Роскосмоса и NASA. Он также сообщил, что горд Кейгом и его супругой, поскольку астронавт в течение пяти лет учил русский язык, «чтобы поучаствовать в этом запуске».

Отдельно Джим Брайденстайн высоко оценил работу автоматики, которая не просто спасла экипаж, но и избавила от перегрузок космонавтов Алексея Овчинина и Ника Хейга. Интервью Брайденстайна опубликовано на Youtube-канале NASA.

Некоторые пользователи заметили, что когда глава агентства начал говорить о самом ЧП, в какой-то момент его голос задрожал и он едва сдерживал слезы.

«Ник Хейг готовился пять лет. Это был его первый полет к МКС. И поэтому он огорчен. Я также скажу, что мы глубоко взволнованы тем, что он невредим. Что, несмотря на то, что это был неудачный запуск, все системы безопасности сработали. Взаимодействие с ЦУПом, усилия всего экипажа были героическими. Они оба вернулись домой невредимыми, и мы крайне признательны за это», - сказал Джим Брайденстайн.

До выяснения причин аварии было решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции. Резервов питания, воды, систем жизнеобеспечения на МКС хватит нынешнему экипажу до лета следующего года.

Ранее в Роскосмосе установили причины аварии «Союза» - один из блоков первой ступени мог не отделиться в нужный момент, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.

В четверг 11 октября при старте с космодрома Байконур произошла авария на ракете-носителе «Союз». На борту находился экипаж – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.