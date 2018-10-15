Жириновский «нашел» в России С-700, способную «закрыть всю планету»

Глава Либерально-демократической партии России, депутат Госдумы Владимир Жириновский, комментируя передачу Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил, что в РФ якобы существуют ракетные системы ПВО С-500, С-600 и даже С-700.

Об этом политик сообщил в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». По словам главы ЛДПР, российские зенитные системы могут так закрыть всю планету, что ни один самолет не поднимется в воздух.

«У нас есть С-400, С-500, С-600 и С-700. Можем всю планету закрыть так, что ни один самолет не поднимется в воздух», - отметил Жириновский.

В зале со смехом встретили неожиданное заявление политика, а Соловьев иронично посоветовал главе ЛДПР не выдавать все «военные тайны».