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Мы должны убраться из Сирии: в США призвали признать поражение Вашингтона

Вадим Синицын
05:45 15.10.2018
Автор американского журнала National Interest Даг Бэндоу лично прибыл в Сирию и провел время в Дамаске. По его словам, в САР победа президента Башара Асада становится очевидна, как и проигрыш Штатов, которые пытались добиться его свержения.
Мы должны убраться из Сирии: в США призвали признать поражение Вашингтона
Фото: Olivier Douliery, Globallookpress

США стоит скорее уйти из Сирии и перестать вмешиваться в дела этой страны, завершив свое последнее «ближневосточное злоключение». К такому выводу пришел автор американского журнала National Interest Даг Бэндоу.

Создатель статьи о судьбе США в Сирии лично прибыл в арабскую республику и провел время в Дамаске, чтобы составить впечатление. По словам Бэндоу, в САР победа президента Башара Асада становится очевидна, как и поражение Штатов, которые пытались добиться его свержения.

Причины провала США автор видит в неправильной стратегии. Во-первых, в Америке не учли количество сторонников Асада, во-вторых, почему-то полагали сделать Сирию якобы «демократическим» государством, при этом пользуясь помощью боевиков и радикально настроенных религиозных фанатиков, которые едва ли способствовали достижению такой цели.

Кроме того, Штаты напрасно пытались заставить Россию и Иран покинуть Сирию. Эти страны имеют давние и глубокие связи с Сирийской Арабской Республикой, и надеяться, что их можно просто «выгнать», было как минимум неразумно.

В результате все военные и политические цели США в Сирии превратились в «чистую фантастику». Принудительное гражданское строительство, развязывание жестокой гражданской войны в чужом государстве и отсутствие понимания реалий привели Штаты к провалу. США стоит признать победу за Асадом и убраться из Сирии, резюмирует обозреватель.

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