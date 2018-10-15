Нидерланды обвинили Россию в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Начальник управления операций морской пехоты Нидерландов генерал Джефф Макмутри обвинил российских военных в провокационном поведении.

По его мнению, российский военный флот и самолеты приближаются к военнослужащим НАТО, проводящим учения за Полярным кругом.

Макмутри уверен, что во время маневров альянса в рамках программы противоракетной обороны российские корабли якобы подходят ближе, чем в прошлые десятилетия.

В Нидерландах также убеждены, что истребители РФ пролетают недалеко от их военных кораблей только для того, чтобы таким образом констатировать свое присутствие, пишет газета The Telegraph.

Ранее в Министерстве обороны Нидерландов ранее заявили, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией. Кроме того, Амстердам безосновательно обвиняет Москву в причастности к кибератаке на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге.