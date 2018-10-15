Трамп признался в передаче Украине наступательного летального оружия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп признался, что санкционировал передачу Украине наступательного летального вооружения. Таким образом Трамп парировал вопросы о мифическом «сговоре с Россией».

В интервью телеканалу CBS News американский лидер заявил, что «очень даже жестко относится к России». В подтверждение своих слов Трамп добавил, что передал Украине наступательное оружие и комплексы Javelin, на что не решился пойти предыдущий президент.

До этого момента официальные лица США и Украины говорили, что переданное летальное вооружение будет исключительно оборонительным. Заявление Трампа в интервью, таким образом, стало первым признанием со стороны США в поставке оружия для наступления.

Ранее бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что Трамп должен принести свои извинения Киеву. По его мнению, страны, подписавшие Будапештский меморандум, якобы «обманули» правительство Украины.