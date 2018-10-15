В Милане голубь испортил пометом шедевр XVII века

Реставраторы восстановили картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббиати, пострадавшую из-за голубиного помета. Это обошлось властям Милана в четыре тысячи евро.

Инцидент произошел летом текущего года в зале часов миланского палаццо Марино. Птица влетела в помещение через открытое окно и «пометила» картину, изображающую Давида с головой Голиафа.

Большая часть поверхности холста и верхняя часть позолоченной рамы оказались испорчены птичьими испражнениями.

В настоящее время шедевр из коллекции Кастелло Сфорцеско уже возвращен на место, сообщает газета Сorriere della sera со ссылкой на власти Милана.