В Милане голубь испортил пометом шедевр XVII века
От птичьего помета пострадала большая часть поверхности холста и драгоценная рама, обработанная позолотой.
Фото: Eric Lalmand, Globallookpress
Реставраторы восстановили картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббиати, пострадавшую из-за голубиного помета. Это обошлось властям Милана в четыре тысячи евро.
Инцидент произошел летом текущего года в зале часов миланского палаццо Марино. Птица влетела в помещение через открытое окно и «пометила» картину, изображающую Давида с головой Голиафа.
Большая часть поверхности холста и верхняя часть позолоченной рамы оказались испорчены птичьими испражнениями.
В настоящее время шедевр из коллекции Кастелло Сфорцеско уже возвращен на место, сообщает газета Сorriere della sera со ссылкой на власти Милана.