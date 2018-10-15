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В Милане голубь испортил пометом шедевр XVII века

Андрей Аркадьев
04:35 15.10.2018
От птичьего помета пострадала большая часть поверхности холста и драгоценная рама, обработанная позолотой.
В Милане голубь испортил пометом шедевр XVII века
Фото: Eric Lalmand, Globallookpress

Реставраторы восстановили картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббиати, пострадавшую из-за голубиного помета. Это обошлось властям Милана в четыре тысячи евро.

Инцидент произошел летом текущего года в зале часов миланского палаццо Марино. Птица влетела в помещение через открытое окно и «пометила» картину, изображающую Давида с головой Голиафа.

Большая часть поверхности холста и верхняя часть позолоченной рамы оказались испорчены птичьими испражнениями.

В настоящее время шедевр из коллекции Кастелло Сфорцеско уже возвращен на место, сообщает газета Сorriere della sera со ссылкой на власти Милана.

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