Принц Гарри и Меган Маркл чудом избежали авиакатастрофы

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл едва не стали жертвами авиационной катастрофы. В самолет Dassault Falcon, на котором супруги летели в Голландию, ударили молния.

По данным издания Daily Mail, данный инцидент произошел в конце сентября. Тогда принц с женой направлялись в столицу Нидерландов на некое тайное мероприятие. По версии СМИ, это была секретная вечеринка основателя клубной империи Soho House Ника Джонса.

Удар молнии пришелся на носовой обтекатель воздушного судна, едва не сломав его навигационную систему. Вопрос жизни и смерти решили буквально несколько сантиметров.

Несмотря на трудности, пилоту удалось посадить самолет в амстердамском аэропорту Схипол в целости. После посадки судно немедленно отправили на ремонтные работы, а британскому принцу и его жене предоставили другой самолет.