В России разработали новую терапию против рака

Российские ученые разработали новую стратегию борьбы с раковыми заболеваниями. Она предполагает использование особых наноструктур, которые не причиняют ущерба здоровым клеткам.

Для получения этих структур ученые из международной научной лаборатории в Томске создали способ гидротермального окисления нанопорошков на основе алюминия. Полученный продукт получил название «алохен».

Над созданием алохена трудилась международная группа ученых из России, Израиля и Словении. Суть действия структуры состоит в изменении состава ионов и разрушении кислот, содержащихся в межклеточном матриксе и необходимых для питания раковой клетки. В результате больные клетки теряют жизнеспособность, а здоровые никак не страдают.

«Наноструктуры вводили в межклеточное пространство в злокачественном новообразовании с помощью инъекций. Пока мы проверили действие нового метода на меланоме и раке молочной железы», - цитируют «Известия» старшего научного сотрудника Института физики прочности и материаловедения СО РАН Александра Ложкомоева.

Результаты исследований оказались удивительными. Опухолевые клетки с меланомой из пробирки через сутки после ввода инъекции потеряли 30-37% жизнеспособности и показателей роста. Эксперимент на лабораторных мышах подтвердил результаты. Таким образом, онкологию ждут новые и очень перспективные средства борьбы с раком.