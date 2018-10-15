Опубликован первый кадр со съемок ремейка «Людей в черном»

В Сети появился кадр со съемок ремейка фильма «Люди в черном». Фотографию опубликовала в своем Instagram исполнительница одной из главных ролей Тесса Томпсон.

На снимке изображена она вместе с партнером по фильму Крисом Хемсвортом. Актеры одеты в деловые костюмы черного цвета. Они передвигаются по пустыне под зонтами.

«Люди в черном» - научно-фантастический фильм, рассказывающий о деятельности секретной организации, скрывающей от населения присутствие инопланетян. Первая часть фильма появилась на экранах в 1998 году, вторая - в 2002-м, а третья - в 2012-м. Премьера ремейка состоится в следующем году.