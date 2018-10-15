Дроны ВВС Египта бьют по боевикам ИГИЛ* на Синайском полуострове: видео

Министерство обороны Египта опубликовало видеоролик, посвященный работе боевой авиации. На записи показана работа различных летательных аппаратов, в том числе операции против террористов.

Видео содержит и кадры боевой работы ударных беспилотников китайского производства Chengdu Wing Loong, а также действия их операторов. Эти дроны примечательны тем, что используются египетскими военными в атаках на боевиков ИГИЛ* на Синайском полуострове.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты, которые принадлежат ВВС Египта, уничтожили 15 боевиков, ранее напавших на мечеть. Террористы напали на верующих во время пятничной молитвы, устроив серию взрывов и открыв огонь из стрелкового оружия по людям. Удар дронов по боевикам стал акцией возмездия.

*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка.