Сосед по палате рассказал подробности последних часов жизни актера Марьянова

Роман Истомин, бывший пациент клиники «Феникс», где лечился Дмитрий Марьянов, спустя год рассказал сайту «Комсомольской правды» подробности последних часов жизни актера.

Артист скончался 15 октября 2017 года по дороге в больницу подмосковной Лобни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ему было 48 лет.

По словам Истомина, врачи не оказывали Марьянову надлежащую помощь, игнорировали его просьбы. За несколько часов до смерти актер жаловался на боли в спине, позже его состояние сильно ухудшилось.

«Марьянов утром мне пожаловался, что спина болит. Я ему посоветовал обратиться к персоналу - может, продуло. Но они не отреагировали. Это было часов в 9 утра. В районе 13 часов я услышал крик Дмитрия: "Помогите!"», - рассказал бывший пациент.

Он признался, что первым прибежал на помощь к Дмитрию. Марьянов к тому моменту уже с трудом говорил и едва ходил.

Истомин добавил, что обратился тогда к персоналу, попросил медиков оказать помощь, вызвать скорую, однако многие из них решили, что актер просто пытается сбежать из клиники и не отреагировали на его просьбы. По словам Романа, Марьянов задыхался, ему с каждым часом становилось все хуже. Только после этого персонал вызвал скорую помощь.

«Дмитрий издавал фактически предсмертные хрипы и начал синеть», - приводит издание слова Истомина.

Роман рассказал, что в этот момент у актера якобы перестал прощупываться пульс, а тонометр не показывал давление. Он уверен, что если бы на просьбы Марьянова обратили внимание в районе 13.00, жизнь артиста можно было бы спасти.

Марьянов работал в театре «Ленком», сотрудничал с «Квартетом И». Российскому телезрителю он известен по фильмам и сериалам «Графиня де Монсоро», «День радио», а также фильмам «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Сатисфакция» и многим другим картинам.