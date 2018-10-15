В «Украинском выборе» назвали причину нападения на офис Медведчука

Нападение радикалов на офис официального представителя Украины по вопросам обмена пленными Виктора Медведчука является местью. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Украинский выбор - Право народа».

По данным организации, это связано с «принципиальной позицией» Медведчука, а также депутата Верховной рады Вадима Рабиновича и его партии «За жизнь», которые стремятся к миру в Донбассе и нормализации отношений с Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что неонацисты устроили погром в здании на пересечении улиц Ивана Франко и Василия Липковского. Там расположен офис общественного движения «Украинский выбор - Право народа» представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука и партии «За життя», лидером которой является нардеп Вадим Рабинович.

Радикалы бросили в помещение горящие файеры и камни, а также выбили стекла на втором этаже. В результате пострадали несколько человек, находившихся в офисе. По данным правоохранительных органов, нападавшие скрылись с места происшествия, их не удалось задержать.