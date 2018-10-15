Клинтон прокомментировала скандал с Левински через 20 лет

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала произошедший двадцать лет скандал. Речь идет об отношениях ее мужа Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински.

По словам Клинтон, ее супруг поступил правильно, отказавшись уйти в отставку после того, как солгал в деле о Левински. Политик подчеркнула, что абсолютно не согласна с людьми, требовавшими тогда импичмента.

«Абсолютно нет… Это было не злоупотребление властью», - заявила Хиллари Клинтон, отвечая на вопросы ведущего телеканала CBS.

Скандал с Клинтоном и Левински произошел в 1999-м году, стал одним из самых резонансных в истории США и едва не привел к отставке президента. Глава государства имел длительные интимные отношения со стажеркой из администрации.

После того, как Левински обнародовала данные о связи, Клинтон стал все отрицать и даже солгал под присягой. Под давлением общественности и обвинителей позже президент признал, что имел «внедолжностные отношения» с Левински, но продолжил отрицать обвинение в лжесвидетельстве.