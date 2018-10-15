Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Клинтон прокомментировала скандал с Левински через 20 лет

Вадим Синицын
01:55 15.10.2018
По словам Клинтон, ее супруг поступил правильно, отказавшись уйти в отставку после того, как солгал в деле о Левински.
Клинтон прокомментировала скандал с Левински через 20 лет
Фото: I-Images, Globallookpress

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прокомментировала произошедший двадцать лет скандал. Речь идет об отношениях ее мужа Билла Клинтона и стажерки Белого дома Моники Левински.

По словам Клинтон, ее супруг поступил правильно, отказавшись уйти в отставку после того, как солгал в деле о Левински. Политик подчеркнула, что абсолютно не согласна с людьми, требовавшими тогда импичмента.

«Абсолютно нет… Это было не злоупотребление властью», - заявила Хиллари Клинтон, отвечая на вопросы ведущего телеканала CBS.

Скандал с Клинтоном и Левински произошел в 1999-м году, стал одним из самых резонансных в истории США и едва не привел к отставке президента. Глава государства имел длительные интимные отношения со стажеркой из администрации.

После того, как Левински обнародовала данные о связи, Клинтон стал все отрицать и даже солгал под присягой. Под давлением общественности и обвинителей позже президент признал, что имел «внедолжностные отношения» с Левински, но продолжил отрицать обвинение в лжесвидетельстве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.10.2018, 14:07
В Роскосмосе установили причины аварии «Союза»
Дата14.10.2018, 22:50
Крылатые войска в Египте: российские десантники прибыли на учения «Защитники дружбы»
Дата14.10.2018, 20:52
Сборная России обыграла Турцию в матче Лиги наций
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата13.10.2018, 00:40
В Минобороны РФ рассказали, когда БДК «Иван Грен» прибудет на СФ
Дата11.10.2018, 18:03
«Звезда» показала фильм о таинственной гибели БК-31 под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:55 В стране и мире
Клинтон прокомментировала скандал с Левински через 20 лет
00:59 Спорт
Жена Кокорина объяснила поведение мужа
23:58 В стране и мире
Видео
Злоумышленники обстреляли два трамвая на юге Петербурга
23:27 В стране и мире
Видео
Порошенко выступил с антироссийской речью под двуглавыми орлами
22:04 В стране и мире
Видео
Выбили окна и пытались поджечь: радикалы разгромили офис организации Медведчука в Киеве
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Адский» зверь: россиянин создал гибрид BMW и истребителя МиГ-23
Вбил в настил, не оставив шансов: опубликованы кадры победы Емельяненко над Сонненом
УАЗ займется «воскрешением» кроссовера 3170
Огромный неопознанный летающий объект сняли на видео жители Пекина
Видео
Обездвижен и подожжен: уничтожение «Абрамса» показали на видео
Видео
Ползущий убийца: огромный крокодил растерзал леопарда и попал на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.