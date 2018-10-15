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Белка пришла на встречу экологического комитета в Великобритании

Андрей Аркадьев
01:44 15.10.2018
На заседании обсуждали экологическое воздействие аэропорта Хитроу на окружающую среду.
Видео: Giles Broadbent, Twitter

На встречу экологического комитета парламента Лондона, которое состоялось в четверг, 11 октября, явилась белка.

Животное несколько раз забегало и выбегало из зала заседаний, где обсуждалось влияние аэропорту Хитроу на окружающую среду.

На кадрах, которые снял сотрудник городской администрации Джилс Бродбент, видно, как зверек уверенно прыгает по комнате. Один из участников встречи пошутил, что белка хотела убедиться в том, что голос дикой природы тоже представлен на заседании.

Брондбент отметил, что парламентарии, а также школьники, присутствовавшие на встрече, постоянно отвлекались на этого «редкого и прекрасного гостя», сообщает портал UPI.

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