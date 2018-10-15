Бездомный певец Шура рассказал о взломе своей квартиры

Певец Александр Медведев, известный в 90-ых годах под именем Шура, рассказал о взломе, которому подверглась его квартира. По словам Медведева, неизвестные пытались вскрыть входную дверь его жилища.

«Вчера вечером возвращаясь к себе домой встретил на лестничной площадке соседку, которая сообщила мне, что неизвестные люди пытались вскрыть мою входную дверь… Просто беспредел какой- то! Люди ничего не боятся», - написал артист в личном Instagram.

По словам Медведева, его адвокат уже подал заявление в соответствующие органы. Певец заявил, что не собирается мириться с попытками вторжения, поскольку все, находящееся в квартире, является его собственностью.

Стоит отметить, что квартира артиста на самом деле ему не принадлежит. Ранее стало известно, что Медведев переписал свою квартиру на третье лицо в период борьбы с зависимостью от наркотиков. Мошенники продали квартиру певца другим людям, превратив его в «бомжа». Теперь Шура вынужден арендовать собственную квартиру у новых собственников, пока ведется следствие.