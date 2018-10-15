Полиция задержала около 100 человек у Киево-Печерской лавры

Киевская полиция задержала около 100 демонстрантов, собравшихся у стен Киево-Печерской лавры.

Молодых людей доставили в отделение полиции, выясняется их личности, а также цель митинга. В правоохранительных органах рассказали, что с группой проводится «профилактическая беседа», сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в центре Киева прошла акция в поддержку независимости украинской церкви, собравшая толпу из почти шести тысяч человек. На мероприятии выступали президент Украины Петр Порошенко и глава раскольнического Киевского патриархата Филарет.

Также 14 октября на Украине отмечаются День защитника Украины и День украинского казачества. В Мариинском парке националисты попытались разрушить памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, но полицейским удалось не допустить совершить акт вандализма.