Злоумышленники обстреляли два трамвая на юге Петербурга

Злоумышленники обстреляли из автомобиля два проезжающих трамвая на Бухарестской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел вечером, 14 октября.

В результате обстрела были разбиты стекла общественного транспорта. Одна из пассажирок получила ранения, она была доставлена в больницу, рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сейчас ей оказывается медицинская помощь, о характере травм не сообщается.

Остановилось движение, на месте ЧП образовалась пробка. Полиция проводит проверку по данному инциденту, выясняются обстоятельства происшествия.