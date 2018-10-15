Солист Foo Fighters позвал на сцену 10-летнего фаната, а тот показал настоящий рок

Бывший участник группы Nirvana и лидер Foo Fighters Дэйв Грол пригласил на сцену 10-летнего мальчика во время концерта в Канзас-Сити. Юный фанат смог удивить как музыканта, так и всех зрителей концерта.

Лидер группы спросил мальчика, умеет ли тот играть на гитаре. Тот ответил, что знает довольно много песен группы Metallica. В ответ на это Грол дал ребенку гитару и попросил сыграть вместе с группой.

Неожиданно 10-летний фанат музыки начал играть гитарную партию культовой композиции Enter Sandman. Группа подхватила песню, а сам Грол выступил в качестве солиста. Причем лидер Foo Fighters признал, что ребенок знает репертуар Metallica лучше него.

Как сообщает издание Ultimate Classic Rock, после неожиданного номера Дэйв Грол подарил ребенку свою гитару. Инструмент передали его маме, которая и привела мальчика на концерт.