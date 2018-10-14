Порошенко выступил с антироссийской речью под двуглавыми орлами

Президент Украины Петр Порошенко выступил на так называемом «молебне за Украину» в центре столицы страны. Свою речь глава государства зачитывал на фоне Софийского собора.

Внимание пользователей социальных сетей привлекло видео выступления. Однако интерес вызвало не его традиционное для Порошенко антироссийское содержание, а изображенные на стенах храмах двуглавые орлы.

Неизвестно, было ли место выступления и фон для съемки выбраны специально. Однако в Сети отметили иронию происходящего, поскольку президент говорил громкие слова о разрыве отношений с Россией и уникальности украинской церкви, стоя на фоне древнего русского храма под российским гербом.

Ранее стало известно, что митинг на тему автокефалии для украинской церкви собрал около пяти тысяч человек в центре Киева. Помимо Порошенко, на нем выступил глава раскольнического Киевского патриархата Филарет. По данным местных СМИ, участников на митинг автобусами привозили из регионов.