Названы пять лучших подержанных автомобилей

Эксперты Ассоциации технического надзора TUV назвали пять лучших автомобилей с десятилетним пробегом за 2018 год.

Лидером этого рейтинга стал немецкий спортивный автомобиль Porsche 911 последнего поколения. Согласно статистическим данным, только в 10% случаях владельцы этой модели обращаются в автосервис с жалобами на поломки.

На втором месте расположился японский хетчбэк Toyota Corolla Verso. В процессе эксплуатации на неисправности жаловались лишь 15% водителей. С небольшим отставанием в тройку лидеров попал японец Mazda 2 с результатом в 16%.

Четвертое место в рейтинге авто с пробегом занимает Ford Fusion с 18% поломок. Замыкает «пятерку» седан Toyota Corolla. Только 19% владельцев отметили какие-либо проблемы.

Таким образом, основываясь на жалобах водителей, немецкие специалисты признали японские автомобили самыми надежными во всех странах.