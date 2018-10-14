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Моряк вернулся на Украину с задержанного в Крыму судна

Наталия Майорова
22:41 14.10.2018
Украинское судно «ЯМК-0041» было задержано у берегов Крыма по причине нарушения запрета на вылов камбалы на шельфе.
Видео: Людмила Денісова, Facebook

Геннадий Отычко, член задержанного в Крыму украинского судна «ЯМК-0041», прибыл на Украину. С таким заявлением выступила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Уточняется, что украинское рыболовецкое судно было задержано 4 мая вблизи берегов Крыма. Причиной задержания стало нарушение запрета на вылов камбалы на шельфе.

Теперь в отношении капитана судна, который является гражданином Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве. В настоящее время он находится в СИЗО Симферополя. Что касается самого судна, то на него наложен арест.

Денисова потребовала отпустить Отычко на родину по причине смерти его матери. У мужчины уже забрали загранпаспорт. Денисова подчеркнула, что переговорила с украинским моряком.

«Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях», - написала она в своем Facebook.

Кроме того Денисова заявила, что намерена «всячески помогать» Отычко и поддерживать его.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой обменять экипаж российского судна «Норд» на украинских моряков, задержанных в Крыму.

В конце марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под российским флагом в Азовском море. Российских моряков обвинили в незаконном пересечении государственной границы Украины и браконьерстве несмотря на российско-украинский договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.  

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