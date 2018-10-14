В центре Москвы рухнули строительные леса с рабочими

В центре Москвы при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих, занимавшихся реконструкцией фасада здания, сообщает Следственный комитет. ЧП произошло вечером в воскресенье, когда строители занимались реконструкцией фасада здания.

В результате несчастного случая все пятеро упали с высоты и получили травмы различной степени тяжести. Четверо из них госпитализированы.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.