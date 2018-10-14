В центре Москвы рухнули строительные леса с рабочими
Несчастный случай произошел в Газетном переулке, где пять строителей занимались реконструкцией фасада здания.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
В центре Москвы при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих, занимавшихся реконструкцией фасада здания, сообщает Следственный комитет. ЧП произошло вечером в воскресенье, когда строители занимались реконструкцией фасада здания.
В результате несчастного случая все пятеро упали с высоты и получили травмы различной степени тяжести. Четверо из них госпитализированы.
«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.