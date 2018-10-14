Выбили окна и пытались поджечь: радикалы разгромили офис организации Медведчука в Киеве

Почти сотня радикалов устроила погром в офисе общественной организации «Украинский выбор - Право народа».

Как уточняет интернет-издание «Левый берег», хулиганы устроили погром в здании, расположенном на улице Ивана Франко, после чего попытались его поджечь. Отмечается, что именно там находится офис представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

«Участники погрома выбили роллету, защищавшую окно, и бросили внутрь помещения файеры», - говорится в сообщении.

При этом, как уточняет портал, данный офис связан с партией «За жизнь», лидером которой является депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В результате погрома радикалы выбили роль-ставню, а также бросили в помещение горящие предметы - файеры и камни. Кроме того, были выбиты стекла на втором этаже. Кадры нападения были опубликованы в Facebook.

Во время происшествия в офисе находились люди. В результате пострадали несколько человек, которые, вероятнее всего, получили отравление продуктами горения. Однако за медицинской помощью они не обращались.

Ранее нападению подвергся офис «Украинского выбора», расположенный на улице Велика Василькивська.

Сегодня колонна националистов устроила марш в Киеве в честь 76-летия создания Украинской повстанческой армии*. Радикалы также попытались снести памятник генералу Ватутину, который установлен в Мариинском парке. Однако происходящему помешали правоохранители.

*Украинская повстанческая армия - экстремистская организация, запрещена в РФ.