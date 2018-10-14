Замурованные тела младенцев нашли в заброшенном похоронном бюро Детройта

Полиция Детройта обнаружила в закрытом похоронном бюро Кантрелла останки 11 новорожденных младенцев, сообщает британская Mirror. В сообщении говорится, что о страшном захоронении местную полицию известили анонимным письмом.

Девять из 11 тел обнаружены в картонной коробке, замурованной в межэтажном перекрытии бюро. Еще два тела были упакованы в небольшую шкатулку и в мешок для мусора. Все младенцы были новорожденными, по заявлениям полицейских, часть останков удалось идентифицировать.

В полиции Детройта сообщили, что похоронный дом Кантрелла был закрыт весной этого года после того, как в нем нашли полуразложившиеся тела. Сам Кантрелл объяснил, что якобы бальзамировал трупы и хранил их в гараже, чтобы помочь клиентам, у которых не было денег на захоронение родственников. Расследование продолжается.