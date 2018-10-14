Сирийские военные погибли в результате атаки боевиков в Латакии

В результате обстрела из 122-милимметровое орудия со стороны неустановленного бандформирования в районе населенного пункта Джурин провинции Латакия погибло два и ранен один военнослужащий вооруженных сил Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Джедра-Алфера, Джубб-Эль-Мгара, Джурин провинции Латакия, населенного пункта Тадеф провинции Алеппо, районов Научно-исследовательского центра (трижды) и Шахба города Алеппо», - добавил генерал-лейтенант.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Зра провинции Алеппо и населенном пункте Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор.

«В ходе акций выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны. В населенном пункте Зра организована выдача 201 рюкзака ученических, 201 комплекта школьной формы и 201 набора письменных принадлежностей. Нуждающимся местным жителям также роздана одна тонна свежего хлеба», - рассказал глава российского Центра по примирению.

В районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР - им переданы 15 продовольственных и гигиенических наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1964 гуманитарные акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3071,6 тонны.