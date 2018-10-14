Глава NASA эмоционально прокомментировал крушение ракеты «Союз»

Глава NASA Джим Брайденстайн весьма эмоционально отреагировал на аварию, которая случилась с ракетой-носителем «Союз» при старте с космодрома Байконур в четверг, 11 октября. На борту находился экипаж – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

При этом Брайденстайн отметил, что данная авария никак не повлияет на дальнейшее сотрудничество Роскосмоса и NASA. Он также сообщил, что горд Кейгом и его супругой, поскольку астронавт в течение пяти лет учил русский язык, «чтобы поучаствовать в этом запуске».

Брайденстайн также отметил и российского космонавта, назвав его героем. В целом глава NASA подчеркнул, что экипаж «Союза» повел себя в высшей степени профессионально. Однако в какой-то момент голос Брайденстайна задрожал.

«Какое-то время мы не знали, что с ними происходит», - сообщил он.

Также он добавил, что высоко оценивает действия российских коллег из Роскосмоса, назвав всю проделанную работу «впечатляющей».

«Вместе наши народы могут сделать больше, чем по отдельности», - заключил глава NASA.

Брайденстайн выразил надежду, что следующий совместный запуск ракеты пройдет успешно, будь он инициирован российскими или американскими специалистами.

Пользователи Сети позицию главы NASA поддержали и отметили, что его эмоциональность «понятна и естественна». Видео было опубликовано на YouTube.

Ранее в Роскосмосе установили причины аварии «Союза» - один из блоков первой ступени мог не отделиться в нужный момент, а когда это произошло, ударил по центральному блоку.