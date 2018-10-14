В Шотландии водопад «потек» в небо: видео

Одному из жителей Шотландии удалось запечатлеть на видео потрясающее явление - водопад на острове Скай в буквальном смысле «развернуло» в результате обрушившегося на местность шторма «Каллум».

На кадрах, опубликованных в Facebook, видно, как водопад в буквальном смысле падает не вниз, а в обратном направлении – вверх.

Пользователи Сети восхитились этим явлением и отметили, что в этом заключается «сила природы».

В Великобританию шторм принес обильные дожди и шквалистый ветер, порывы которого достигали 112-ти километров в час. При этом данная буря является уже третьей, которая обрушилась на британскую территорию с начала сентября, уточняет The Independent.

Ранее редкой красоты явление наблюдали посетители Йосемитского национального парка в Калифорнии - там знаменитый водопад в какой-то момент заиграл всеми цветами радуги.