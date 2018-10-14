Израиль возобновил полеты F-35 после крушения истребителя

Армия Израиля возобновила полеты истребителей пятого поколения F-35 после их проверки, причиной которой стало крушение аналогичного самолета в американском штате Южная Каролина.

Как уточняется в официальном сообщении в Twitter, командование ВВС Израиля дало разрешение «на возобновление регулярных полетов F-35I» после расследования крушения в США.

«Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин принял решение вернуть F-35I в полноценную эксплуатацию после технической инспекции всех таких самолетов», - говорится в нем.

Решение о приостановке полетов новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 было принято в Пентагоне в четверг, 11 октября.

Ранее издание The National Interest раскритиковало «боевой дебют» F-35B в Афганистане, заявив, что использование «супердорогого» стелс-истребителя для бомбардировки обычного тайника боевиков является «PR-трюком» и «большой потерей времени».