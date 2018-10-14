На военных складах в Черниговской области продолжаются взрывы

На территории военных складов у города Ични продолжаются одиночные взрывы боеприпасов, сообщает агентство ТСН со ссылкой на пресс-службу областной администрации. В сообщении говорится, что территория сгоревших складов регулярно осматривается при помощи беспилотников, а за сутки на арсенал с пожарных вертолетов и самолетов сброшено более 100 тонн воды. Спасатели также отрапортовали об очистке от неразорвавшихся снарядов 21 населенного пункта, прилегающего к сгоревшим складам. Однако подача газа в пострадавшие села пока не возобновлена.

Пожар на военных складах в Черниговской области начался ночью 9 октября. Огонь вызвал детонацию боеприпасов и их разброс в радиусе 16 километров.