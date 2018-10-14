Лайки за жир: в США выбрали самого толстого медведя
Пятый ежегодный конкурс Fat Bear Week прошел в Национальном парке и заповеднике «Катмай» на Аляске. По его результатам был выбран самый толстый медведь.
Так, в текущем году все почести победителя достались медведице по кличке Бэдноус. При этом голосовали за нее все желающие в социальной сети Facebook.
Как уточняет портал lonelyplanet, изначально организаторы опубликовали фотографии всех обитателей парка до и после набора веса, а затем пользователи Сети сами определили своего фаворита, отдав ему большинство лайков.
В результате медведица по имени Бэдноус набрала более шести тысяч симпатий, оставив позади 11 конкурентов.
Сотрудники парка «Катмай» отметили, что у животного есть впереди несколько недель для охоты на лососей, после чего оно отправится в спячку и сполна насладится своей победой.
Ранее пользователи Сети были шокированы другим видео, на которое попала яростная схватка быка с медведем.