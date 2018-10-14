ВСУ открыли огонь по исправительной колонии в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что сегодня, 14 октября, ВСУ обстреляли Горловский поселок шахты 6/7. Там расположена исправительная колония № 57.

Как уточняет Донецкое агентство новостей, в результате обстрела в грудь был ранен заключенный. В настоящий момент о его состоянии информации нет.

Ранее украинские военнослужащие во время учений «вследствие низкого профессионального уровня» обстреляли из зенитных орудий учебное заведение, расположенное на подконтрольной ополченцам территории Донбасса.