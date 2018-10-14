Приморский силач сдвинул с места теплоход массой 11 тысяч тонн

Во Владивостоке приморский силач Иван Савкин сумел с первой попытки сдвинуть с места на полметра теплоход Камчатского морского пароходства «Юрий Тарапуров». При этом масса судна достигает 11 тысяч тонн.

Как уточняется на странице спортсмена в социальной сети «ВКонтакте», это достижение больше предыдущего на 500 тонн. В прошлый раз он сдвинул с места теплоход «Сергей Гаврилов» массой 10,5 тысячи тонн. Это произошло 17 марта 2018 года.

Савкин посвятил свое новое достижение, которое, к тому же, является абсолютным мировым рекордом по буксировке водного транспорта, предстоящему празднованию 80-летия Приморского края. Фотографии были опубликованы также в Instagram россиянина.