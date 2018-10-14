Алексей Панин стал «героем» скандала в Саратове

Актер Алексей Панин в очередной раз стал героем скандальной хроники. Правда, на этот раз, по его словам, в качестве стороннего наблюдателя. 13 октября Панин в своем Instagram разместил видео, на котором он в качестве пассажира немецкого внедорожника едет по главной пешеходной улице Саратова. Видно, что по пешеходной улице - проспекту Кирова - идут люди, уступающие дорогу Mercedes.

«Чисто по-саратовски, по пешеходной улице», - слышен за кадром комментарий актера, снимающего поездку на смартфон.

Слышны также слова его дочери: «Папа, нас посадят по-любому!».

Записью заинтересовались в саратовской ГИБДД, и водитель актера был оштрафован на 500 рублей.

Сам Панин, как обычно, виновным себя не считает: он уже заявил, что, «во-первых, не я ехал, а меня везли, во-вторых, мы снимаем кино, а в-третьих, по этой улице люди ездят и подъезжают к своим домам».