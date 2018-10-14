Захарова рассказала, откуда Bellingcat взял «расследование» по отравлению в Солсбери

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что британская инициативная группа Bellingcat не проводила расследования инцидента в Солсбери. Она подчеркнула, что группа просто «слила» информацию, полученную перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН.

Как уточнила Захарова в эфире телеканала «Россия-1», Bellingcat за шесть месяцев «молчал и не выдал ни одного материала», благодаря которому можно было бы понять, что же случилось в Солсбери.

«Он просто "слил" ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной ассамблее ООН», - сообщила она.

Ранее Bellingcat опубликовал расследование, которое якобы доказывает связь «подозреваемых» в отравлении Скрипалей, которыми стали Петров и Боширов, с российскими спецслужбами. Захарова и вовсе назвала Bellingcat «сливным инструментом».