Под Краснодаром парашютист упал с 800-метровой высоты

Под Краснодаром разбился 61-летний парашютист Владимир Якшов. Как уточнили в клубе «Южное небо» ДОСААФ, мужчина совершил более 11 тысяч прыжков. Однако причиной ЧП стал отказ основного и запасного парашютов: во время полета произошло закручивание строп. В результате парашютист упал с 800-метровой высоты.

Также в клубе сообщили, что инцидент произошел вблизи поселка Энем под Краснодаром.

«Отцепка и вращение на запаске до самой земли. Насмерть. Он прыгает года с 1972-го, имеет 11 с лишним тысяч прыжков», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время правоохранители опрашивают очевидцев на аэродроме.

Как отметили в СК РФ, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.