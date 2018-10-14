Власти Саудовской Аравии пообещали не оставлять без ответа санкции США

Власти Саудовской Аравии пригрозили США и Великобритании серьезными ответными мерами в случае введения санкций. Отношения официального Эр-Рияда с Вашингтоном и Лондоном обострились после исчезновения известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Он пропал без вести после визита в консульство королевства, находясь в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

«Королевство полностью отвергает какие-либо угрозы или попытки использования политического давления или фальшивых обвинений, которые в любом случае не поколеблют ведущие позиции королевства в арабском и исламском мире», - заявил высокопоставленный представитель Саудовской Аравии.

Журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Больше его никто не видел. Власти Турции настаивают на том, что корреспондента убили в стенах дипломатического учреждения. Эр-Рияд уверяет, что Хашукджи покинул его целым и невредимым и только после этого пропал.

Сенаторы США обратились к президенту Дональду Трампу с предложением ввести в отношении саудитов санкции. У главы Белого дома на раздумья есть 120 дней. Тем временем Лондон уже приступил к формированию списка нерукопожатных чиновников из Саудовской Аравии.