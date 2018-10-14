Раскрыто последнее опасение Стивена Хокинга

Английский физик Стивен Хокинг, скончавшийся в марте этого года, незадолго до своей смерти рассказал об очередном опасении за будущее планеты и ее жителей. По мнению Хокинга, уже, возможно, в этом веке на Земле появится раса суперлюдей, чье существование поставит под угрозу судьбу человечества.

По мнению ученого, богатые люди, стремясь упрочить свое здоровье и продлить свой век, начнут вносить изменения в макромолекулы, отвечающие за реализацию генетической программы. Таким образом они смогут улучшить себе и своим детям память, повысить интеллект и продолжительность жизни.

Хокинг предрек социальный взрыв из-за явного неравенства улучшенных и неулучшенных людей, причем последние, по его мнению, просто вымрут.

Этот и многие другие прогнозы Стивена Хокинга содержатся в книге «Короткие ответы на серьезные вопросы», которая поступит в продажу 16 октября.