Тысячи националистов устроили беспорядки в Киеве

Колонна националистов устроила марш в Киеве в честь 76-летия создания Украинской повстанческой армии*.

Шествие при этом сопровождают полицейские, а движение автомобилей по ходу колонны перекрыто.

Кроме того, активисты держат в руках украинские флаги, а также флаги организации «Правый сектор»*, полка «Азов»* и других радикальных партий.

При этом марш проходит под лозунгом «Вернем Украину украинцам». Участниками марша стали несколько тысяч человек. Уточняется, что шествие проходит спокойно. Участники зажигают дымовые шашки и файеры.

Радикалы также попытались снести памятник генералу Ватутину, который установлен в Мариинском парке. Однако местная полиция помешала осуществлению этого плана, несмотря на то что националисты пришли к монументу с молотками и лестницей. В результате возникла драка, но ни пострадавших, ни задержанных нет.

Раздосадованные националисты тогда решили просто забросать памятник яйцами.

*«Правый сектор», «Азов», Украинская повстанческая армия - экстремистские организации, запрещенные в РФ