Неспортивное поведение: второй за сутки игрок ФК «Крылья Советов» задержан полицией

В Самаре задержан еще один футболист местного клуба «Крылья Советов». Автомобиль Георгия Тигиева остановили сотрудники ГИБДД. На месте задержания оказались активисты общественного движения «Ночной патруль», которые и сообщили об инциденте на своей странице в Сети.

«Тигиев включил "Мамаева-Кокорина", хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями, - говорится в сообщении.

Это не первый футболист самарского футбольного клуба, попавший в руки правоохранителей. Ранее стало известно о задержании полузащитника самарцев Евгения Башкирова. Он сел за руль автомобиля пьяным, однако в отличие от своего одноклубника Тигиева признал вину, раскаялся и вел себя достойно, рассказали представители общественного движения.